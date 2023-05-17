Galatasaray’da Mostafa Mohamed için karar verildi!

Yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, şimdiye kadar 48 maçta 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 5.7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Mısırlı futbolcunun, son yaşanan olaylardan sonra ise sezon sonunda Galatasaray'a gelmesi kesinleşti.

NANTES'TA KADRO DIŞI KALDI

Geçtiğimiz hafta Fransa'da oynanan karşılaşmalarda tüm takımlar LGBT temalı formalar giymişti. Fakat Mohamed, dini inancını gerekçe göstererek, bu formayı giymeyeceğini açıkladı. Yaşanan gelişmelerin üzerine 25 yaşındaki golcü, kadro dışı bırakıldı.

YAZ KAMPINDA DURUMUNA BAKILACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da daha önce verdiği bir demeçte Mohamed'i, yaz kampında görmek istediğini söylemişti. Hal böyle olunca yıldız futbolcunun, yaz kampında durumuna bakılacağı ve geleceği konusunda son kararın verileceği bildirildi. (Fanatik)