Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Mostafa Mohamed için karar verildi!
Giriş Tarihi: 17.5.2023 10:41

Galatasaray'da Mostafa Mohamed için karar verildi!

Galatasaray’da Mostafa Mohamed için karar verildi!

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed, Fransız ekibinde kadro dışı kaldı. Takımdan ayrılmaya karar veren Mısırlı golcüyle ilgili Galatasaray'ın verdiği karar belli oldu.

Yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, şimdiye kadar 48 maçta 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 5.7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Mısırlı futbolcunun, son yaşanan olaylardan sonra ise sezon sonunda Galatasaray'a gelmesi kesinleşti.

NANTES'TA KADRO DIŞI KALDI
Geçtiğimiz hafta Fransa'da oynanan karşılaşmalarda tüm takımlar LGBT temalı formalar giymişti. Fakat Mohamed, dini inancını gerekçe göstererek, bu formayı giymeyeceğini açıkladı. Yaşanan gelişmelerin üzerine 25 yaşındaki golcü, kadro dışı bırakıldı.

YAZ KAMPINDA DURUMUNA BAKILACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da daha önce verdiği bir demeçte Mohamed'i, yaz kampında görmek istediğini söylemişti. Hal böyle olunca yıldız futbolcunun, yaz kampında durumuna bakılacağı ve geleceği konusunda son kararın verileceği bildirildi. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Şırnak’tan acı haber geldi: 5 şehit
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Mostafa Mohamed için karar verildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA