Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe, 13 maçtır kaybetmiyor
Giriş Tarihi: 17.5.2023 11:07

Göztepe, 13 maçtır kaybetmiyor

İHA
Göztepe, 13 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligde oynadığı son 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Dün evinde Rizespor'la 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bitime 1 hafta kala play-off oynamayı da garantiledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ikinci devresiyle birlikte ivmesini yükseltti. İzmir temsilcisi, son 13 lig maçında 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 29 puan elde etti.
Öte yandan Göztepe ligdeki son mağlubiyetini 5 Şubat 2023'te Gençlerbirliği'ne karşı 1-0'lık skorla almıştı.

SARI-KIRMIZILILAR, PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında dün Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3-3 sona erdi. İzmir temsilcisi, beraberliğe rağmen ligin bitimine 1 hafta kala play-off oynamayı garantilerken, konuk ekip ise Süper Lig'e yükselme şansını son haftaya bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Şırnak’tan acı haber geldi: 5 şehit
Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?
YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe, 13 maçtır kaybetmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA