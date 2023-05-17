Manchester United’ın Wout Weghorst için kararını belli oldu! Büyük umutlarla gelmişti...

Premier Lig devi Manchester United, istenen performansı veremeyen Wout Weghorst'u gelecek sezon için kadrosunda tutmama kararı aldı.

BURNLEY, KUCAK AÇTI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Weghorst'un bonservisinin olduğu Burnley'in ise oyuncunun geri dönüşüne sıcak baktığı ifade edildi.



İSTENENİ VEREMEDİ

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası İngiliz devine transfer olan Weghorst, Manchester United'da 28 maçta süre buldu. 30 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 2 gol atıp 3 de asist yapabildi.