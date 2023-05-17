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Giriş Tarihi: 17.5.2023 13:59

Manchester United'ın Wout Weghorst için kararını belli oldu! Büyük umutlarla gelmişti...

Manchester United’ın Wout Weghorst için kararını belli oldu! Büyük umutlarla gelmişti...

Premier Lig devi Manchester United, devre arası transfer döneminde büyük umutlarla Burnley'den kadrosuna kattığı Wout Weghorst ile devam etmeme kararı aldı.

Premier Lig devi Manchester United, istenen performansı veremeyen Wout Weghorst'u gelecek sezon için kadrosunda tutmama kararı aldı.

BURNLEY, KUCAK AÇTI
İngiliz basınında yer alan habere göre, Weghorst'un bonservisinin olduğu Burnley'in ise oyuncunun geri dönüşüne sıcak baktığı ifade edildi.


İSTENENİ VEREMEDİ
Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası İngiliz devine transfer olan Weghorst, Manchester United'da 28 maçta süre buldu. 30 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 2 gol atıp 3 de asist yapabildi.

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Manchester United'ın Wout Weghorst için kararını belli oldu! Büyük umutlarla gelmişti...
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