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Giriş Tarihi: 17.5.2023 21:53

Nicolo Zaniolo, PFDK'ya sevk edildi! 6 dakikada oyundan atılmıştı...

DHA
Nicolo Zaniolo, PFDK’ya sevk edildi! 6 dakikada oyundan atılmıştı...

Türkiye Futbol Federasyonu, oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart gören Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Kasımpaşa forması giyen Günay Güvenç'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

TFF, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Kasımpaşa forması giyen Günay Güvenç'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridl:

"KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜNAY GÜVENÇ'in 16.05.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-KASIMPAŞA A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

CORENDON ALANYASPOR Kulübü görevlisi BARAN BOÇNAK'ın 16.05.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 16.05.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu NICOLO ZANIOLO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Nicolo Zaniolo, PFDK'ya sevk edildi! 6 dakikada oyundan atılmıştı...
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