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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist İnter!

Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist İnter!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için ilk bileti İnter aldı. Mavi-siyahlılar, 2-0 kazandığı yarı final ilk maçının rövanşında da Milan'ı dün 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada daha etkili olan İnzaghi'nin ekibi, aradığı golü 74'te buldu. Lautaro Martinez, sol çaprazdan attığı sert şutla kaleci Maignan'ı kapattığı köşeden avladı ve İnter'i zafere taşıdı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter böylece 12 yıl aradan sonra finale çıktı. İtalyan ekibi en son 2009-10'da Bayern Münih'le kozlarını paylaşıp şampiyon olmuştu. İnter'in rakibi ise Manchester City-Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak. İngiliz ve İspanyol devleri, 1-1'in rövanşında bugün kozlarını paylaşacak.

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Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist İnter!
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