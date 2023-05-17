Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist İnter!

Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için ilk bileti İnter aldı. Mavi-siyahlılar, 2-0 kazandığı yarı final ilk maçının rövanşında da Milan'ı dün 1-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada daha etkili olan İnzaghi'nin ekibi, aradığı golü 74'te buldu.Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter böyleceİtalyan ekibi en son 2009-10'da Bayern Münih'le kozlarını paylaşıp şampiyon olmuştu. İnter'in rakibi ise Manchester City-Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak.