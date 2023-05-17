Sivasspor ve Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu’na uyarı!





"İCARDİ İLE ÇOK UYUMLUYUZ"

İcardi'nin ikinci golünde şık bir asist yapan Kerem, maç sonrası, "İcardi ile güzel bir uyumumuz var. Birbirimize gol attırmayı çok istiyoruz. Golden sonra beni sırtına aldı. Aile ortamı var. Başkanımız da gelip, bizimle kutlama yaptı. Hep birlikte şampiyonluğa yürüyoruz. Kaldı iki maç" dedi.