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Giriş Tarihi: 17.5.2023 09:09 Son Güncelleme: 17.5.2023 09:11

Sivasspor ve Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu'na uyarı!

Sivasspor ve Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu’na uyarı!

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, rakibi İstanbulspor'u Icardi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı. Maçtan İstanbulsporlu iki oyuncuyla tartışan Kerem' kulübeden, “Sınırdasın, sakin ol” uyarısı yapıldı. Okan Buruk, o anlarda oyuncusunu sakinleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı gollerle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkardı.

SAHA İÇİNDE GERGİNLİK

İlk yarıda Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyonda Kerem Aktürkoğlu ile İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya ve Onur Ergün arasında gerilim yaşandı.

İkili, Kerem'in penaltı itirazına tepki gösterince tansiyon yükseldi. Milli futbolcu, kenara kadar gelip tartışmaya devam edince sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, "Sınırdasın, sakin ol, sakın sarı kart görme Kerem" dedi.



"İCARDİ İLE ÇOK UYUMLUYUZ"

İcardi'nin ikinci golünde şık bir asist yapan Kerem, maç sonrası, "İcardi ile güzel bir uyumumuz var. Birbirimize gol attırmayı çok istiyoruz. Golden sonra beni sırtına aldı. Aile ortamı var. Başkanımız da gelip, bizimle kutlama yaptı. Hep birlikte şampiyonluğa yürüyoruz. Kaldı iki maç" dedi.

"AİLE YEMEĞİMİZDE ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜDÜĞÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTEDİK"

Kerem Aktürkoğlu sözlerine şu sözlerle devam etti: "Üç maç kazandığımız zaman şampiyon olacağız. Bu parolayla hafta boyunca çalıştık, bu inançla sahaya çıktık. Aile yemeğimiz vardı hep birlikte orada şampiyonluğa yürüdüğümüzü herkese göstermek istedik. Gerçekten inanılmaz bir sezon geçiyor hepimiz için taraftarımız harika."

"Buraya geldiler bizi her zaman olduğu gibi çok güzel desteklediler. 90 dakika boyunca hiç susmadılar. Birlikte şampiyonluğa gidiyoruz. Kaldı iki maç. İnşallah iki maç sonra kupayı taraftarımızla birlikte kaldıracağız."

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Sivasspor ve Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu'na uyarı!
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