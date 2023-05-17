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Giriş Tarihi: 17.5.2023 16:22

Son dakika haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması! Aynı kalma nedeni...

Son dakika haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den yabancı kuralı açıklaması! Aynı kalma nedeni...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yabancı kuralı gelecek sezon da 8+3 olarak devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı kuralının neden aynı kaldığı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor Kulübü'nü ziyarette etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Murat Duman ve teknik direktör Çağdaş Atan tarafından karşılandı.

Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Çamlı ve Duman'dan bilgi aldı. Çamlı, ziyaret sonunda Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.

Ziyaretin ardından TFF Başkanı Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi ayrıca yabancı kuralının 8+3 olarak devam etmesinin nedenini de açıkladı.

"Bizim 5 yıllık planımız vardı ama Kulüpler Birliği ile yaptığımız toplantıda bunun en azından bu yıl deprem yaşadık malum... İki takımımız çekildi, kasım ayında Dünya Kupası için ara verdik. Arkasından deprem oldu, 3 hafta ara verdik. Süper Lig'de 2 tane toplamda 9 tane takımımız liglerden çekildi. O yüzden %100 verim olamadı. Bir yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık. 5 yıllık plan için bu sene sonuna kadar bir araya gelip bir sonuca bağlamayı hep birlikte yapacağımız çalışmayla kamuoyuna duyuracağız."

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Son dakika haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması! Aynı kalma nedeni...
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