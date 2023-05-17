Vincent Aboubakar’dan Beşiktaş’a transfer önerisi!

Kartal, Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi. Beşiktaş, saat 11.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

ABOUBAKAR'DAN YENİ ATIBA ÖNERİSİ

Siyah-Beyazlılar, Beşiktaş formasıyla 10 yıldır başarıyla mücadele eden Atiba Hutchinson'a sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Uzun süredir ön libero hattında takımın ağırlığını taşıyan Atiba'nın yerini doldurmak için de çalışmalar şimdiden başladı. Bu doğrultuda belirledikleri liste üzerinden girişimlerde bulunan yönetime, Vincent Aboubakar'dan bir öneri geldi.

MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI HONGLA'YI ÖNERDİ

Tecrübeli golcünün, Kamerun Milli Takımı'ndan arkadaşı Martin Hongla'yı idarecilere teklif ettiği bildirildi. Aboubakar'dan gelen bu talebin ardından Hongla'yı değerlendirmeye alan kulüp yetkilileri, Şenol Güneş'in kararına göre harekete geçecek. (Fanatik)