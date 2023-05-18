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Giriş Tarihi: 18.5.2023 11:08

Beşktaş'tan bomba transfer hamlesi! Isco...

Beşktaş’tan bomba transfer hamlesi! Isco...

10 numara mevkisine transfer yapacak Beşiktaş’a önerilen son isim İspanyol yıldız Isco oldu. Şenol Güneş, Isco’ya soğuk baksa da yönetim, bonservisi elinde olan yıldız oyuncuya kapıyı kapatmadı.

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, 10 numara pozisyonuna bir takviye yapacak. Gaziantep FK'dan kadroya dahil edilen Alexandru Maxim ile yollarını ayırma kararı alan Kartal'a La Liga ekibi Sevilla'dan ayrılan Isco önerildi. Siyah-beyazlılar'ın deneyimli hocası Şenol Güneş'in bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna şimdilik soğuk olduğu öğrenildi.

Flamengo, Boca Juniors ve MLS takımlarının da peşinde olduğu gündeme gelen Isco ile ilgili yönetimin de kararı belli oldu. Beşiktaş yönetiminin bonservisi elinde olan futbolcuya kapıları kapatmadığı ve şartları araştırdığı ortaya çıktı.

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Sevilla'dan önce Real Madrid, Malaga ve Valencia formalarını da terleten futbolcunun adı daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile de anılmıştı. Yıllık 3 milyon euro talep eden futbolcu, bu sezon Sevilla'da 19 maçta 1 gol, 3 asistlik imza attı. 10 numara dışında sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabilen Isco, kariyerinde toplam 487 maça çıktı. 74 gol ve 70 asist üreten İspanyol futbolcu, milli takımda ise 38 maçta 12 gol attı. (Takvim)

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Beşktaş'tan bomba transfer hamlesi! Isco...
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