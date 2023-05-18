Everton’da Gbamin ile yollar ayrılıyor!

2019 yılında büyük umutlarla Mainz'dan transfer edilen Gbamin sakatlık sorunları ve performans yetersizliği nedeniyle takımdan ayrılıyor. Sean Dyche yönetimindeki Everton kendisine sezon sonunda kendisine kulüp bulmasını istedi

RUSYA YOLCUSU

İngiliz basınına konuşan 27 yaşındaki Gbamin Rusyadan teklif olması halinde değerlendirmek istediğini CSKA Moskova'da mutlu olduğunu söyledi

TRABZONSPOR İSTEMİYOR

Kariyerini Trabzonspor'da devam ettiren Gbamin 23 maçta forma giyebilirken bunların yalnızca 12'sine ilk 11'de başlayabildi, gol ve asist katkısı sağlayamadı.