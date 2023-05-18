Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz şoku!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, teknik heyetin kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesinde sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Serdar Aziz bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 karşılaşmada görev yaparken 1 asistle oynadı.