Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Avrupa'da devleri geride bıraktı! Listede en iyiler arasına girdi
Giriş Tarihi: 18.5.2023 08:09 Son Güncelleme: 18.5.2023 08:11

Galatasaray Avrupa'da devleri geride bıraktı! Listede en iyiler arasına girdi

Galatasaray Avrupa’da devleri geride bıraktı! Listede en iyiler arasına girdi

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa doğru giden Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ağlarında gördüğü 26 golle Süper Lig’in en az fileleri sarsılan ekibi durumundaki Galatasaray, bu alanda Avrupa’da lider takımlar arasında devleri sollayıp en iyi 5’inci kulüp oldu. İşte Galatasaray'ın geride bıraktığı dev kulüpler...

Spor Toto Süper Lig'de son maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden ve şampiyonluğa doğru adım adım ilerleyen Galatasaray, bu hafta Sivasspor karşısında çok kritik bir maça çıkacak.

G.SARAY BU HAFTA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Fenerbahçe'nin bugün Trabzonspor karşısında puan kaybetmesi halinde, sarı-kırmızılı takım Sivasspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe maçına şampiyon apoletiyle çıkacak.

İcardi'nin golleriyle İstanbulspor deplasmanından zaferle ayrılan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

G.SARAY RAKİPLERİNE DUVAR ÖRDÜ

Koşar adım şampiyonluğa giden Okan Buruk'un Aslanları, yine gol yemeyerek kalede ve savunmada farkını gösterdi. Cimbom, bu sezon 32 maçta rakiplerine 15 karşılaşmada geçit vermezken içeride 5, dışarıda da 10 maçta kalesine duvar ördü.

26 kez filelerini düşüren Cimbom, Süper Lig'de ağları en az sarsılan takım olurken, adını Avrupa'nın da en iyileri arasına yazdırdı.

AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Avrupa'da lider takımlar içerisinde Galatasaray, en az gol yiyen 5'inci kulüp oldu. Okan Buruk'un Aslanları, Antwerp (29), Feyenoord (28), Manchester City (31), Bayern Münih (34) ve PSG'yi (35) geride bıraktı.

İspanyol devi Barcelona (13) ilk sırada yer aldı. Geçen sezonu 13'üncü bitiren Galatasaray, ilk 32 maçta 47 gol yemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Depremzedelere yardımları haram eden CHP seçmenine vatandaşlardan 'dekontlu' tepki!
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Son dakika: Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki
Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrayan CHP'ye dikkat çeken gönderme: Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu nasıl Kemal?
Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Avrupa'da devleri geride bıraktı! Listede en iyiler arasına girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA