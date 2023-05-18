Galatasaray Avrupa’da devleri geride bıraktı! Listede en iyiler arasına girdi

Spor Toto Süper Lig'de son maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden ve şampiyonluğa doğru adım adım ilerleyen Galatasaray, bu hafta Sivasspor karşısında çok kritik bir maça çıkacak.
G.SARAY BU HAFTA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Fenerbahçe'nin bugün Trabzonspor karşısında puan kaybetmesi halinde, sarı-kırmızılı takım Sivasspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe maçına şampiyon apoletiyle çıkacak.
İcardi'nin golleriyle İstanbulspor deplasmanından zaferle ayrılan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.
G.SARAY RAKİPLERİNE DUVAR ÖRDÜ
Koşar adım şampiyonluğa giden Okan Buruk'un Aslanları, yine gol yemeyerek kalede ve savunmada farkını gösterdi. Cimbom, bu sezon 32 maçta rakiplerine 15 karşılaşmada geçit vermezken içeride 5, dışarıda da 10 maçta kalesine duvar ördü.
26 kez filelerini düşüren Cimbom, Süper Lig'de ağları en az sarsılan takım olurken, adını Avrupa'nın da en iyileri arasına yazdırdı.
AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Avrupa'da lider takımlar içerisinde Galatasaray, en az gol yiyen 5'inci kulüp oldu. Okan Buruk'un Aslanları, Antwerp (29), Feyenoord (28), Manchester City (31), Bayern Münih (34) ve PSG'yi (35) geride bıraktı.
İspanyol devi Barcelona (13) ilk sırada yer aldı. Geçen sezonu 13'üncü bitiren Galatasaray, ilk 32 maçta 47 gol yemişti.