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Giriş Tarihi: 18.5.2023 18:56

Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

AA
Galatasaray’da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
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