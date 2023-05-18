Jorge Jesus’un Trabzon’u yıkacak planı! 4’lü savunma kurgusu...

Çifte kupa hedefindeki Fenerbahçe'nin kalan haftalara umutlu girmesi için Trabzonspor'u yenmekten başka şansı yok. Bu sezon büyük maç kazanamayan Jorge Jesus için alınacak galibiyet, şampiyonluk umutları kadar büyük önem taşıyor. 68 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez 3'lü defans değil 4'lü savunma ile sahaya çıkmayı planlıyor. 4-1-3-2 sistemini düşünen Portekizli teknik adam, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda sağ bekte Ferdi, stoper ikilisinde Samet ve Szalai, sol bekte ise Luan Peres'e şans verdi.



ENNER VALENCİA TALİMATI ALDI

Trabzonspor karşısında Jesus'un golcüleri; Batshuayi ile Valencia olacak. Portekizli hoca, Giresunspor maçında hareketsiz kalan ikiliyle özel görüşmeler yaptı ve nasıl oynamaları gerektiğini anlattı. Süper Lig krallık yarışında 27 golle zirvede olan Valencia, forma giydiği son 4 maçta sessiz kaldı. Ekvadorlu oyuncu, bir gol atması halinde kulübün efsanesi Alex'i, iki golde ise Aykut Kocaman'ı yakalayacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 8 maçı kaçıran Batshuayi, Giresun maçında penaltıdan fileleri havalandırmıştı.





CEZASI BİTEN ARAO SAHADA

Jesus, 11'e ilk olarak Arda Güler'i yazdı. Portekizli hoca, Valencia'yı savunma arkasına kaçırma konusunda genç yıldızın, teknik kapasitesine güveniyor. Sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor'a karşı forma giyemeyen Arao ise takıma dönüyor. Brezilyalı ön liberonun önünde Zajc'ın olması bekleniyor. King, Pedro, Serdar Dursun, Emre Mor, İsmail Yüksek gibi isimler Jesus'un kulübe kozu olacak. Kırmızı kart sonrası PFDK'dan ceza alan İrfan Can Kahveci ile idmanda sakatlanan Osayi, F.Bahçe'nin eksikleri.





BİLETLER TÜKENDİ

Fenerbahçe taraftarı, bu sezon üzerine düşen görevi yapıyor. Bu sene takımı hiç yalnız bırakmayan 12. Adam, maçtan iki gün önce bütün biletleri tüketti. Süper Lig'de Kadıköy'de son büyük sınav olacak Fenerbahçe- Trabzonspor mücadelesinde Ülker Stadyumu'nun tıklım tıklım dolması bekleniyor.