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Giriş Tarihi: 18.5.2023 09:00 Son Güncelleme: 18.5.2023 10:10

Kadıköy’de sezon finali!

SPOR SERVİSİ
Kadıköy’de sezon finali!

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mutlak galibiyet alması gereken Kanarya, ya kazanıp umuda sarılacak ya da teslim olacak. Beklentilerin uzağında kalan Fırtına, prestij için oynayacak.

Süper Lig heyecanı bugün tek maçla yaşanacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, final niteliği taşıyan müsabakada Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelenin başlama saati 20.00...

Galatasaray'ın İstanbul galibiyeti, Fenerbahçe'nin stresini ikiye katladı. Maç eksiği ile rakibinin 8 puan gerisinde kalan Kanarya'nın gelecek haftalara umutlu girmesi için kazanmaktan başka şansı yok.

Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğun ardından kötü bir sezon geçiren Fırtına ise maça sezon finali olarak bakıyor. Trabzonspor, taraftarlarına 3 puan hediye etmek isterken bir diğer hedef de deplasmanda ve Kadıköy'de kazanamama serisini bitirmek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stat: Ülker
Saat: 20.00
Hakem: Abdulkadir Bitigen

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, Rossi, Batshuayi, Valencia
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Eren, Visca, Hamsik, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut

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Kadıköy’de sezon finali!
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