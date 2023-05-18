Murat Sancak’tan Vincenzo Montella için Fenerbahçe açıklaması!

Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Adana ekibi teknik direktör Montella'nın takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu iken kulüp başkanı Murat Sancak, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Detaylar...

"MONTELLA İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''

Kulüp Başkanı Murat Sancak, Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından TRT SPOR'a konuyla ilgili açıklama yaptı. Sancak, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

VİNCENZO MONTELLA: "GERİ DÜŞMEMİZE RAĞMEN ARZU ETTİĞİMİZ 3 PUANA ULAŞTIK"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörün Vincenzo Montella, "Çok değerli bir galibiyet aldık. Süper Lig'i 4. olarak bitirecek puanı aldık sayılır. Bakalım sezon sonuna kadar daha neler yapabileceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Maça çok iyi başladık zaten. İlk 20 dakikada farklı bir skorla öne geçebilirdik. Maçın gidişatında golü yedik. Ama geri dönüş konusunda sahada oldukça kararlı bir tavır sergiledik ve arzu ettiğimiz 3 puana ulaştık" diye konuştu.