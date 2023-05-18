Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Murat Sancak'tan Vincenzo Montella için Fenerbahçe açıklaması!
Giriş Tarihi: 18.5.2023 11:57

Murat Sancak'tan Vincenzo Montella için Fenerbahçe açıklaması!

Murat Sancak’tan Vincenzo Montella için Fenerbahçe açıklaması!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, adı Fenerbahçe ile anılan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella hakkında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Adana ekibi teknik direktör Montella'nın takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu iken kulüp başkanı Murat Sancak, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Detaylar...

"MONTELLA İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''
Kulüp Başkanı Murat Sancak, Vavacars Fatih Karagümrük maçının ardından TRT SPOR'a konuyla ilgili açıklama yaptı. Sancak, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

VİNCENZO MONTELLA: "GERİ DÜŞMEMİZE RAĞMEN ARZU ETTİĞİMİZ 3 PUANA ULAŞTIK"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörün Vincenzo Montella, "Çok değerli bir galibiyet aldık. Süper Lig'i 4. olarak bitirecek puanı aldık sayılır. Bakalım sezon sonuna kadar daha neler yapabileceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Maça çok iyi başladık zaten. İlk 20 dakikada farklı bir skorla öne geçebilirdik. Maçın gidişatında golü yedik. Ama geri dönüş konusunda sahada oldukça kararlı bir tavır sergiledik ve arzu ettiğimiz 3 puana ulaştık" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
CHP'de koltuk savaşı başladı! Gürsel Tekin resti çekti! Şimdiden birbirlerine girdiler
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam
CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Canan Kaftancıoğlu seçmenin aklıyla alay etti
Kemal Kılıçdaroğlu’nda büyük panik! Strateji değiştirdi... PKK ve HDP'yi gizleme çabası...
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Ankara Kuşu Gelecek Partisi’nden çıktı.. Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer aldı
Depremzedelerden sonra şehide de hakaret: “Müstahak size şehit olmak”
Son dakika! YÖK'ten bahar dönemi sınavları ile ilgili flaş karar!
Bu nasıl Kemal?
ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Sancak'tan Vincenzo Montella için Fenerbahçe açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA