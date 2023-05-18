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Giriş Tarihi: 18.5.2023 12:10

Rio Ferdinand, Guardiola'nın maçtan önce kendisine attığı mesajı açıkladı!

Rio Ferdinand, Guardiola’nın maçtan önce kendisine attığı mesajı açıkladı!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City, Devler Ligi'nin gediklisi Real Madrid'i sahadan silerek 4-0 galip geldi ve İstanbul'daki final biletini kaptı. Avrupa basını Manchester City'nin gövde gösterisi yaptığı karşılaşmayı manşetlere taşıdı. Maçın ardından Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, City Menajeri Guardiola'nın maçtan önce kendisine attığı mesajı açıkladı.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City, Real Madrid'i 1-1'lik ilk maçın ardından İngiltere'de 4-0 mağlup etti ve İstanbul biletini kaptı. Manchester City ve Inter, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finalde kozlarını paylaşacak. Manchester City'nin Real Madrid'i sahadan süpürdüğü karşılaşma Avrupa basınında da geniş yankı bulurken maçın hemen ardından Mabchester United efsanesi Rio Ferdinand, maçtan önce City Menajeri Guardiola'nın kendisine attığı mesajı açıkladı. İşte ayrıntılar...

RIO FERDINAND, GUARDIOLA'NIN ATTIĞI MESAJI AÇIKLADI
Bir başka Manchester United efsanesi Rio Ferdinand ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Guardiola'nın maçtan hemen önce kendisine attığı mesajın detaylarını anlattı.

Ferdinand, "Bana mesaj attı, Pep Guardiola maçtan önce bana mesaj attı. 'İnanın iki yıl önce onları yendik. Yine yeneceğiz.' dedi. Sahip olduğu inanç, güven. Maçtan 2-3 saat önceydi. Bana böyle bir mesaj gönderdi. Bu maça kadar kat ettiği ayrıntılara ve bu oyunculara duyduğu güvene olan saf gbir inanç." ifadelerini kullandı.

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Rio Ferdinand, Guardiola'nın maçtan önce kendisine attığı mesajı açıkladı!
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