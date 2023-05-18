Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 18.5.2023 13:55

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde dar alan pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
CHP'de koltuk savaşı başladı! Gürsel Tekin resti çekti! Şimdiden birbirlerine girdiler
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam
CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Canan Kaftancıoğlu seçmenin aklıyla alay etti
Kemal Kılıçdaroğlu’nda büyük panik! Strateji değiştirdi... PKK ve HDP'yi gizleme çabası...
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Ankara Kuşu Gelecek Partisi’nden çıktı.. Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer aldı
Depremzedelerden sonra şehide de hakaret: “Müstahak size şehit olmak”
Son dakika! YÖK'ten bahar dönemi sınavları ile ilgili flaş karar!
Son Dakika: Kadir Şeker davasında hapis yatacak mı? Tahliye olması bekleniyordu
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA