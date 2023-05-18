Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un hedefi Percy Tau!
Giriş Tarihi: 18.5.2023 10:55

Trabzonspor'un hedefi Percy Tau!

Trabzonspor’un hedefi Percy Tau!

Bu sezon sakatlıklardan ve formsuzluklardan dolayı kanat oyuncularından istediği verimi bir türlü alamayan Trabzonspor rotayı Mısır'a çevirirkeni Percy Tau'yu gündemine aldı.

Arap basını, El Ahly forması giyen Güney Afrikalı yıldız Percy Tau ile Bordo-Mavililer'in yakından ilgilendiğini hatta kulübüyle görüşmelerin başladığını yazdı. Mısır ekibiyle 1 yıl mukavelesi kalan 29 yaşındaki futbolcu, daha önce Brighton, Anderlecht ve Club Brugge gibi Avrupa takımlarının formasını giymişti. Tahmini piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösterilen Tau, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 7 gol atarken, 4 asist yaptı. 36 KEZ MİLLİ OLDU

Her iki kanatta da görev yapabilen Percy Tau, hızı ve adam eksiltme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kariyeri boyunca 36 kez Güney Afrika Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli futbolcu, orada da çıktığı 36 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Depremzedelere yardımları haram eden CHP seçmenine vatandaşlardan 'dekontlu' tepki!
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Son dakika: Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki
Bu nasıl Kemal?
Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrayan CHP'ye dikkat çeken gönderme: Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır!
Kalpsizler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un hedefi Percy Tau!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA