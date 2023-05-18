Trabzonspor’un hedefi Percy Tau!

Arap basını, El Ahly forması giyen Güney Afrikalı yıldız Percy Tau ile Bordo-Mavililer'in yakından ilgilendiğini hatta kulübüyle görüşmelerin başladığını yazdı. Mısır ekibiyle 1 yıl mukavelesi kalan 29 yaşındaki futbolcu, daha önce Brighton, Anderlecht ve Club Brugge gibi Avrupa takımlarının formasını giymişti. Tahmini piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösterilen Tau, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 7 gol atarken, 4 asist yaptı. 36 KEZ MİLLİ OLDU

Her iki kanatta da görev yapabilen Percy Tau, hızı ve adam eksiltme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kariyeri boyunca 36 kez Güney Afrika Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli futbolcu, orada da çıktığı 36 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. (Fanatik)