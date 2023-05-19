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Giriş Tarihi: 19.5.2023 13:52

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Utku Yuvakuran'ın gözü Şenol Güneş'te

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Utku Yuvakuran’ın gözü Şenol Güneş’te

Beşiktaş’ta üçüncü kaleci durumda olan Utku Yuvakuran, Siyah-Beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili kararı teknik direktör Şenol Güneş’le görüşüp verecek.

Mert Günok'un birinci kaleci olduğu Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Utku Yuvakuran da geleceğini şekillendirmek için sezon sonunu bekliyor.

Bu sezon ligde hiç forma şansı bulamayan 25 yaşındaki eldiven, takımda kalacakmış gibi çalışmalarına devam etse de teknik direktör Şenol Güneş ile yapacağı son görüşme Yuvakuran'ın Beşiktaş'taki durumunu netleştirecek.

Utku Yuvakuran'ın gelecek sezon kiralanması da yönetimin gündeminde. Genç eldivene Süper Lig ve 1. Lig'den ilgi gösteren kulüpler bulunuyor. (Takvim)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Utku Yuvakuran'ın gözü Şenol Güneş'te
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