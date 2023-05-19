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Giriş Tarihi: 19.5.2023

Büyükekşi: Türk futbolunun geleceği öz kaynaklarımızda

Büyükekşi: Türk futbolunun geleceği öz kaynaklarımızda
Akademi ziyaretlerine devam eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, dün de İstanbulspor ve Kasımpaşa tesislerine gitti. Büyükekşi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını belirterek "Gençlerimizle önemli planlarımız var. Akademi bununla ilgili. Amacımız, Türkiye'de kulüplerin geleceğinin kendi öz kaynaklarından olması. Genç yeteneklerimizi doğru eğitmemiz lazım" yorumunu yaptı. Türkiye'nin altyapıdan yetişen önemli oyuncuların olduğunu söyleyen başkan, "F.Bahçe'de Merih Demiral, Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür altyapıdan yetişti. Ama maalesef bunlar bir elin parmakları kadar. Altınordu'dan da Cengiz Ünder ve Çağlar'ı sayabiliriz. Bunları yüzlerle ifade etmemiz lazım. Türk futbolunun geleceği burada" ifadesini kullandı.

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Büyükekşi: Türk futbolunun geleceği öz kaynaklarımızda
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