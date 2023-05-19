GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira’nın başarının sırrı belli oldu

Galatasaray'da son dönemin en başarılı ismi olan ve performansıyla orta sahayı adeta tek başına ayakta tutan Lucas Torreira'daki değişimin nedeni ortaya çıktı. Uruguaylı futbolcu için kırılma noktası ailesinin İstanbul'a gelmesi oldu. Torreira'nın, kısa süre önce babası Ricky Torreira ve yakın bir dostunun İstanbul'a gelmesiyle beraber tamamen sahaya odaklandığı bildirildi. Ricky Torreira geçen hafta Florya'da gerçekleşen organizasyona da katılmıştı.

İTALYAN DEVLERİ YAKIN TAKİPTE

Trabzonspor maçında yaptığı kritik hata ile gol yenilmesine sebep olan Torreira'nın gördüğü desteğin kendisini motive ettiği belirtildi. Trabzonspor maçından sonra hata yapmayan 27 yaşındaki futbolcu çalışkanlığı ile orta sahayı toparladı ve büyük övgü aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un performansından çok memnun olduğu Lucas Torreira'da kendisini gördüğü öğrenildi.



Galatasaray'ın yaz döneminde 6 milyon Euro'ya Arsenal'den kadrosuna kattığı Torreira için başta Milan olmak üzere İtalyan kulüplerinin 12-15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor. (Milliyet)