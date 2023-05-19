Galatasaray’a yeni tesis! Fatih Terim ve Sabri Sarıoğlu da Kemerburgaz’da...

Temel atma töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek şunları söyledi: "Galatasaray, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor kulübüdür. Galatasaray'ı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal'in izinde, onun ilkelerini gelecek kuşaklara aktaracağız."

Galatasaray'ın tarihte ilk giydiği formanın replikasını da zaman kapsülüne atan Fatih Terim şu sözleri söyledi: "Galatasaray formasını elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle, çok ağır ve çok büyüktür. Bu forma, Galatasaraylı olan herkes için gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur."