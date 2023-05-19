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Giriş Tarihi: 19.5.2023 12:21 Son Güncelleme: 19.5.2023 12:26

Galatasaray'a yeni tesis! Fatih Terim ve Sabri Sarıoğlu da Kemerburgaz'da...

Galatasaray’a yeni tesis! Fatih Terim ve Sabri Sarıoğlu da Kemerburgaz’da...

Galatasaray'ın Kemerburgaz'da inşa etmeye başladığı yeni tesisn temel atma töreni bugün yapıldı. Galatasaray'ın eski başkanları Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve efsanevi isimlerinden Fatih Terim ve eski futbolcu Sabri Sarıoğlu da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı.

Galatasaray, Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Yapılan törende başkan Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleştiriliyor. Törene, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim ve eski futbolcu Sabri Sarıoğlu da katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek şunları söyledi: "Galatasaray, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor kulübüdür. Galatasaray'ı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal'in izinde, onun ilkelerini gelecek kuşaklara aktaracağız."

Galatasaray'ın tarihte ilk giydiği formanın replikasını da zaman kapsülüne atan Fatih Terim şu sözleri söyledi: "Galatasaray formasını elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle, çok ağır ve çok büyüktür. Bu forma, Galatasaraylı olan herkes için gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur."

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Galatasaray'a yeni tesis! Fatih Terim ve Sabri Sarıoğlu da Kemerburgaz'da...
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