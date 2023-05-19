Kupa Türkiye’nin ellerinde!

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finalde yine İtalyan ve İngiliz ekipleri karşı karşıya gelecek.Hem Çalhanoğlu hem de Gündoğan takımlarında kaptanlık pazubenti takarken, finalde zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde İlkay Gündoğan 12, Hakan Çalhanoğlu ise 11 maçta ter döktü. İki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 4 Türk kökenli futbolcu final oynama başarısı gösterirken, İstanbul'daki organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın forma giymesiyle bu sayı 6'ya çıkacak.Bülent TİMURLENK13 yıl önceki final unutulmamalı2011'de Barcelona'yla Şampiyonlar Ligi kazanırken ortaya konan futbol ve takım kalitesi futbol dünyasında tarihin en iyi takımı olarak söylendiğinde çok az insan itiraz eder. Xavi, İniesta ve Messi ile oynadığı futboldan, onların olmadığı bir kadroyla daha iyisini nasıl oynarım arayışı Pep Guardiola'yı bu oyunun bir numaralı taktisyeni haline getirdi.Real Madrid'i sadece elemediler sürklase ettiler. Oyun hakimiyeti, sahaya diziliş ile futbolda mükemmeli yakaladılar. 13 yıl önce Mourinho'yla üçleme yapıp bu kupayı kazandıklarındaki kadronun İstanbul'da sahaya çıkacak kadrodan çok daha kaliteli olduğu kesin. Ancak finalde, Real Madrid'in yarı final rövanşındaki oyunundan çok daha kuvvetli, pes etmeyen bir İnter göreceğiz.Kupanın net favorisi M. City ama unutmayalım, 13 yıl önceki finalde de favori İnter değil B. Münih'ti. 2 yıl önce favorinin Manchester City olup kupayı Chelsea'nin kazanması gibi.