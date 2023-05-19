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Giriş Tarihi: 19.5.2023 11:02

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi kaldığı yerden! Son 2 yılı geride bıraktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi kaldığı yerden! Son 2 yılı geride bıraktı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Uzun süreli sakatlığını atlattıkan sonra formasına kavuşan Michy Batshuayi, kaydettiği gollerle son 2 yıldaki performansını geride bıraktı.

Sakatlığı nedeniyle 9 hafta takımdan ayrı kalan Michy Batshuayi, Giresunspor karşılaşmasıyla ligde formasına kavuşmuş ve penaltıdan golünü atmıştı. Belçikalı forvet, dünü de boş geçmedi.

Süper Lig'de 12. sayısına ulaşan Batshuayi, resmi maçlarda ise 17'yi buldu. Böylece son iki sezonda attığı gol sayısını geride bıraktı.

29 yaşındaki deneyimli forvet, kiralık forma giydiği Beşiktaş'ta 14 gol kaydederken, Crystal Palace'da da 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Maç sonu, "Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını ortaya koyabildik. Bu sezonki ilk derbi galibiyetimiz. Sonraki karşılaşmalar için bize öz güven oluşturdu. Taraftarımız da harikaydı" diye konuştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi kaldığı yerden! Son 2 yılı geride bıraktı...
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