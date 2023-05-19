Valencia, Alex’in rekorunu egale etti! 2 gol daha atarsa...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı. Mücadeleye 11'de başlayan Enner Valencia, takımının üçüncü golünü kaydetti. Son haftalardaki suskunluğunu bozan Valencia, 71. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşarak yaptığı vuruşta uzak köşeden topu filelere gönderdi.
Süper Lig'de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Trabzonspor ağlarına attığı golle, gol sayısını 28'e yükseltti. Mücadeleye 11'de başlayan Enner Valencia, 72. dakikada yerini Joshua King'e bıraktı.
Bu sezon 28 lig maçında 28 gole ulaşan Valencia'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.
SIRADAKİ HEDEF AYKUT KOCAMAN
Tecrübeli futbolcunun şimdiki hedefi, kalan haftalarda Aykut Kocaman'ı geçmek. Fenerbahçe'de bir sezonda ligde en fazla gol atan isim unvanı Aykut Kocaman'ın elinde bulunuyor. Sarı-lacivertli formayla 3 kez gol krallığı yaşayan Kocaman, 1988-1989 sezonunda tam 29 gol atarak tacı giymişti.