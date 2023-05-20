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Giriş Tarihi: 20.5.2023 21:06

Alanyaspor, Kayserispor'u 4 golle yendi

Alanyaspor, Kayserispor’u 4 golle yendi

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 16. dakikada Erencan Yardımcı, 65. dakikada Efthimis Koulouris, 90+3. dakikada Jure Balkovec kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Alanyaspor puanını 41'e yükseltti. Kayserispor 49 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de bir sonraki hafta Kayserispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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Alanyaspor, Kayserispor'u 4 golle yendi
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