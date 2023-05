Andrea Pirlo’dan Arda Güler sözleri: Dünyanın her yerinde gözü kapalı oynar

İŞTE ANDREA PIRLO'NUN AÇIKLAMALARI

"Arda Güler, burada en öne çıkan isimlerden biri. Şampiyon prototipinde bir oyuncu diyebiliriz. En yukarıdaki seviyeye en yakın olabilecek oyunculardan biri. Kalitesi, oyun görüşü, tekniği, her şeyiyle çok önemli gelecek vaat eden bir oyuncu. Ama gelişmeye devam etmek zorunda. Her gün gelişimini sürdürmek zorunda. Doğru yönlendirmelerin yapılması gerekiyor bu tip oyunculara. Kendisi Avrupa hatta dünya seviyesine çıkabilecek yeteneğe ve bir oyuncu karakterine sahip diyebilirim.

DÜNYANIN HER YERİNDE GÖZÜ KAPALI OYNAR

Arda'ya uygun olarak İspanya ilk akla geliyor. İtalya'da belki biraz zorluk yaşayabilir. Ama biraz daha fiziğini yukarıya çektiği zaman dünyanın her liginde gözü kapalı oynayabilecek bir oyuncu. Fiziğinin üstüne çalışmalı. Bütün genel oyunun her yönüne daha fazla çalışmalı. Hem Arda için hem de tüm genç oyuncular için bunu söyleyebiliriz. 17-18 yaşlarında bu oyuncuların oynaması, fizyolojik gelişmelerini tamamlamamış olmaları. Bunları tamamlayıp, bir de üstüne sporcu fiziğini ekleyecekleri için bu gelişimleri çok önemli oluyor. Zaten Futbol oynamayı bilen varsa, bir oyuncu futbol oynamayı biliyorsa her ligde oynar. Hiçbir lig sorun olmaz."