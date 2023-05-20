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Giriş Tarihi: 20.5.2023 13:44

Beşiktaş'a 19'luk ön libero: Ignacio Miramon

Beşiktaş’a 19’luk ön libero: Ignacio Miramon

Beşiktaş, Gimnasia La Plata'nın 19 yaşındaki ön liberosu Ignacio Miramon için harekete geçti. Genç Tangocu'nun talipleri çok olsa da Siyah-Beyazlılar, elini çabuk tutup transferi sonlandırmayı hedefliyor.

Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, önceliği orta sahaya ve savunmaya vermiş durumda. Everton'dan ayrılacak olan Yerry Mina transferinde büyük mesafe kat eden Siyah-Beyazlılar, orta saha için de rotasını Arjantin'e çevirdi.

Kartal'ın hedefindeki isim ise Gimnasia La Plata'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ignacio Miramon... 16 Şubat'ta takımıyla sözleşmesini 2 yıl uzatan genç ön libero için girişimlere başlayan Beşiktaş, ilk teklifini sundu ancak Miramon'un talibi sadece Siyah-Beyazlılar değil.

M.UNİTED VE MİLAN DA PEŞİNDE
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre U20 Dünya Kupası için Arjantin Milli Takımı'na çağrılan 19 yaşındaki orta sahayı İngiltere'den Manchester United ve Watford, İtalya'dan ise Fiorentina, Milan ve de Udinese takip ediyor. Avrupa devlerinin radarında olan oyuncu için Beşiktaş'ın hızlı hareket edeceği ve genç yıldız adayına kısa sürede imza attırmak istediği belirtildi.

İtalyan basını da Miramon'u Fiorentina'nın çok istediğine vurgu yaparken, Mor-Menekşeler'in de Beşiktaş gibi Arjantin ekibine teklifte bulunacağını yazdı. Arjantin basını ise 3 milyon euro piyasa değeri olan 19'luk oyuncu için kulübünün 5 milyon euro istediğini yazdı.

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Beşiktaş'a 19'luk ön libero: Ignacio Miramon
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