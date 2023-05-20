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Giriş Tarihi: 20.5.2023 09:56 Son Güncelleme: 20.5.2023 10:14

GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonluğa 1 kala! Konuk Sivasspor

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonluğa 1 kala! Konuk Sivasspor

Fenerbahçe’nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, Sivasspor’u yenerek şampiyonluğunu 30 Mayıs'taki Ankaragücü maçında ilan etmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de 3 maçı kalan lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Sivasspor'u Nef Stadyumu'nda konuk edecek sarı-kırmızılı takımı şampiyonluk heyecanı sardı. Sivasspor'u yenmesi halinde Galatasaray, 30 Mayıs'taki Ankaragücü deplasmanında şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayacak.

Nef Stadyumu'nda 46 bin taraftar ortalaması yakalayan Cimbom, Süper Lig'de çıktığı iç saha maçlarında rakip tanımıyor. Ligde evindeki tek yenilgisini 13 Ağustos'ta oynanan Giresunspor müsabakasında alan sarı-kırmızılı takım, Aslantepe'de 13 galibiyet-2 beraberlik seri yakaladı.

SACHA BOEY DÖNÜYOR, TEK EKSİK ZANİOLO
Bu arada İstanbulspor galibiyetinin ardından futbolculara yaklaşık 400'er bin TL prim ödendi. Florya'da moraller yerinde. Cezalı Zaniolo dışında eksik bulunmuyor. Cezası biten Sacha Boey, formasını Leo Dubois'ten geri alacak. Teknik direktör Okan Buruk, ideal 11'inde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. +3 yerli kuralında Abdülkerim ve Kerem'i yine sol bekte Kazımcan tamamlayacak.

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Sivasspor: Muammer, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Charisis, Saiz, Njie, Gradel, Caicedo

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GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonluğa 1 kala! Konuk Sivasspor
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