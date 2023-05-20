GALATASARAY HABERLERİ: Şampiyonluğa 1 kala! Konuk Sivasspor

SACHA BOEY DÖNÜYOR, TEK EKSİK ZANİOLO

Bu arada İstanbulspor galibiyetinin ardından futbolculara yaklaşık 400'er bin TL prim ödendi. Florya'da moraller yerinde. Cezalı Zaniolo dışında eksik bulunmuyor. Cezası biten Sacha Boey, formasını Leo Dubois'ten geri alacak. Teknik direktör Okan Buruk, ideal 11'inde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. +3 yerli kuralında Abdülkerim ve Kerem'i yine sol bekte Kazımcan tamamlayacak.