Kasımpaşa’nın konuğu İstanbulspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa-İstanbulspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Mickaël, Mortadha, Hajradinović, Eysseric, Fall, Fodé Koita
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Simon Deli, Duhan, Mahamadou Ba, Lokilo, Muammer, Emir, Ethemi, Emeka Eze
KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - İstanbulspor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.