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Giriş Tarihi: 20.5.2023 15:58

Kasımpaşa'nın konuğu İstanbulspor | CANLI

Kasımpaşa’nın konuğu İstanbulspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa-İstanbulspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa-İstanbulspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Mickaël, Mortadha, Hajradinović, Eysseric, Fall, Fodé Koita

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Simon Deli, Duhan, Mahamadou Ba, Lokilo, Muammer, Emir, Ethemi, Emeka Eze

KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - İstanbulspor maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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Kasımpaşa'nın konuğu İstanbulspor | CANLI
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