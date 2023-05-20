UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden takımlardan Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a konuk oldu. Manchester ekibi, 9. dakikada Casemiro'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
LIVERPOOL'DAN KRİTİK PUAN KAYBI
Sahasında Aston Villa'yı ağırlayan Liverpool, 27. dakikada Jacob Ramsey'in golüyle geriye düştüğü mücadelede, 89. dakikada Roberto Firmino ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tottenham-Brentford: 1-3
Wolverhampton-Everton: 1-1
Fulham-Crystal Palace: 2-2