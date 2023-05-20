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Giriş Tarihi: 20.5.2023 20:52 Son Güncelleme: 20.5.2023 20:59

Premier Lig'de Liverpool puan kaybetti, Manchester United kazandı...

AA
Premier Lig’de Liverpool puan kaybetti, Manchester United kazandı...

İngiltere Premier Lig'de son haftalarda heyecan yükseldi. Bugün oynanan 37. hafta maçlarında Manchester United deplasmanda Bournemouth'ı mağlup ederken, Şampiyonlar Liverpool, Firmino'nun son dakikalarda attığı golle sahasında Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden takımlardan Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a konuk oldu. Manchester ekibi, 9. dakikada Casemiro'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

LIVERPOOL'DAN KRİTİK PUAN KAYBI

Sahasında Aston Villa'yı ağırlayan Liverpool, 27. dakikada Jacob Ramsey'in golüyle geriye düştüğü mücadelede, 89. dakikada Roberto Firmino ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Ligde 4. sırada yer alan Manchester United, puanını 69'a çıkarırken, 5. sıradaki Liverpool 66 puana yükseldi. Manchester United, son 2 maçında 1 puan alması halinde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Liverpool ise Mancester ve Newcastle'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tottenham-Brentford: 1-3

Wolverhampton-Everton: 1-1

Fulham-Crystal Palace: 2-2

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Premier Lig'de Liverpool puan kaybetti, Manchester United kazandı...
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