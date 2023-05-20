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Giriş Tarihi: 20.5.2023 11:29 Son Güncelleme: 20.5.2023 12:07

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samet Akaydın'dan Trezeguet'ye tükürdüğü iddialarına yanıt

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samet Akaydın’dan Trezeguet’ye tükürdüğü iddialarına yanıt

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçta Trezeguet'ye tükürdüğü dair çıkan iddialara yanıt verdi. Akaydin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları sert bir dille yalanladı.

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Samet Akaydin'in yayına yansıyan görüntüleri tartışma yaratmıştı.Trabzonspor'un attığı penaltı golü sonrası Trezeguet'nin secdeye yattığı sırada Samet Akaydin'in oyuncuya tükürdüğü öne sürülmüştü.

SAMET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Samet Akaydin'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akaydin, söz konusu iddiaları yalanladı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Samet Akaydin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Samet Akaydın'dan Trezeguet'ye tükürdüğü iddialarına yanıt
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