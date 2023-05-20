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Giriş Tarihi: 20.5.2023 17:51 Son Güncelleme: 20.5.2023 17:59

Son dakika: Lider Galatasaray, Sivasspor'u ağırlıyor! Kritik maçta 11'ler belli oldu...

Son dakika: Lider Galatasaray, Sivasspor’u ağırlıyor! Kritik maçta 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Samba, Caner, Aaron, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo.

Demir Grup Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçın 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 16'sını kaybetti. 37 puanı bulunan Sivas temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY İLE SİVASSPOR 34. RANDEVUDA

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 33 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 70 golüne, Sivasspor 44 golle yanıt verdi.

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Son dakika: Lider Galatasaray, Sivasspor'u ağırlıyor! Kritik maçta 11'ler belli oldu...
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