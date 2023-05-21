Derbide Aslan’ı eleyen Fenerbahçe finali kaptı

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Galatasaray Petrol Ofisi ile 2-2 berabere kalarakFlorya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbide sarı-lacivertlilerin gollerini 1. dakikada Danielle Julia ve 90+4. dakikada penaltıdan Zenatha Coleman kaydetti. Sarı-kırmızılıların gollerini ise 56. dakikada penaltıdan Ebru Topçu ve 85. dakikada Berna Yeniçeri attı. Günün diğer yarı finalindeAncak final vizesini alan taraf ilk maçı 3-1 kazanan Başkent ekibi oldu.