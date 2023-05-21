Düğüm çözülüyor

Spor Toto 1. Lig'de 2022-23 sezonu bugün tamamlanacak. Haftalar önce şampiyonluğu garantileyen Samsunspor'un ardından67 puanlı Çaykur Rizespor, evinde Altınordu'dan en az 1 puan aldığı takdirde Süper Lig'i garantileyecek. 64 puanlı Pendikspor ise Manisa deplasmanında kazanıp Rize'nin yenilmesini bekleyecek.Sakarya, Bodrum ve Göztepe'nin play-off'u garantilediği ligde, bu etaba kalacak son ekip Eyüp veya Ankara Keçiörengücü'nden biri olacak.