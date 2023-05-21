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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Düğüm çözülüyor

Düğüm çözülüyor
Spor Toto 1. Lig'de 2022-23 sezonu bugün tamamlanacak. Haftalar önce şampiyonluğu garantileyen Samsunspor'un ardından Çaykur Rizespor ile Pendikspor'un doğrudan Süper Lig'e yükselme iddiası sürüyor. 67 puanlı Çaykur Rizespor, evinde Altınordu'dan en az 1 puan aldığı takdirde Süper Lig'i garantileyecek. 64 puanlı Pendikspor ise Manisa deplasmanında kazanıp Rize'nin yenilmesini bekleyecek. Bileti kaçıran doğrudan play-off finaline yükselecek. Sakarya, Bodrum ve Göztepe'nin play-off'u garantilediği ligde, bu etaba kalacak son ekip Eyüp veya Ankara Keçiörengücü'nden biri olacak. Bu arada iddiası olmayan iki takımın dünkü mücadelesinde Altay, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.

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Düğüm çözülüyor
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