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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Gizli pazarlık

MEHMET ÖZCAN
Gizli pazarlık

Kiralık oynayan Arjantinli yıldızı gelecek sezon da takımda tutmaya kararlı olan sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, oyuncunun İstanbul’a gelen menajeriyle günlerdir görüşüyor

Bir yıllığına kiralık geldiği Galatasaray'da fırtına gibi esen ve taraftarın sevgilisi olan Mauro İcardi'nin geleceği en çok merak edilen konu. Sarıkırmızılı ekipte devam etmek isteyen Arjantinli yıldız için PSG ile görüşmelerini sürdüren yönetim, vites artırdı. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un golcü futbolcunun İstanbul'a gelen menajeriyle günlerdir sıkı bir pazarlık yaptığı öğrenildi. Bu yüzden Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine katılmayan Timur, yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı tarihe kadar bu transferi bitirmek istiyor. İcardi'nin bonservisinin alınmasını en önemli konu olarak gören Başkan Dursun Özbek'in tam yetki verdiği Timur, uygun şartları sağlar sağlamaz anlaşmayı tamamlamayı hedefliyor.

MUHTEŞEM UYUM
İcardi'nin attığı ilk golün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha Arjantinli oyuncuyu besledi! Bu sezon İcardi'ye 4. kez asist yapan Kerem, Tangocu'dan ise 3 kez gol pası aldı.

MUSLERA KÜSTÜ!
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, dün galibiyetin ardından takımın sevincine katılmadı. Yaptığı bir pas hatası sonrası kendisine tepki gösteren Oliveira'ya sinirlenen Uruguaylı eldiven, 90 dakika biter bitmez kaptanlık bandını çıkarıp soyunma odasına gitti. Arkadaşlarının tribünlerle bütünleştiği kutlamaya katılmayan 36 yaşındaki file bekçisinin moralinin bozuk olduğu gözlendi.

ÖZBEK'TEN PRİM JESTİ
Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da İstanbul deplasmanı öncesi takıma 20 milyon TL ödeme yapılmıştı. Başkan Dursun Özbek, İstanbulspor galibiyeti sonrasında sözünü verdiği oyuncu başına 400 bin TL primi de Sivasspor maçı öncesinde hesaplara yatırdı. Galatasaray moralli şekilde sahaya çıkarken, başkan Özbek de rakibini 2-0 deviren takımını büyük bir keyifle izledi.

ŞAMPİYONLUK HAVASI
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da taraftarlar havaya girdi. Sivasspor maçında Nef Stadyumu'nda yoğun kalabalık vardı. Tribünlerin tamamen dolu olduğu Aslantepe'de oyuncular 'şampiyon' tezahüratlarıyla karşılandı.

NELSSON: MÜKEMMELİM
Geçen hafta İstanbulspor maçında kaşı açılan ve 15 dikişle karşılaşmayı bitiren Nelsson dün de bandajla oynadı. Tecrübeli savunmacı, "Mükemmelim, sahada da görmüşsünüzdür. Daha öncekinden bile daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Biraz etkiledi sağ gözümü. Ama önümüzdeki maçta mükemmel olacağına inanıyorum. Şampiyonluk için son bir maçımız kaldı" dedi.

ZAHA'NIN MENAJERİ ASLANTEPE'DE!
Fenerbahçe'de adı transfer gündeminin ilk sırasına alınan Wilfried Zaha'nın menajerliğini yapan ağabeyi Herve Zaha, hafta içinde Kadıköy'deydi. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden izleyen menajer Zaha dün de Galatasaray maçını Nef Stadyumu'nda takip etti.

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