Gizli pazarlık

Bir yıllığına kiralık geldiği Galatasaray'da fırtına gibi esen ve taraftarın sevgilisi olan Mauro İcardi'nin geleceği en çok merak edilen konu. Sarıkırmızılı ekipte devam etmek isteyen Arjantinli yıldız için PSG ile görüşmelerini sürdüren yönetim, vites artırdı.Bu yüzden Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine katılmayan Timur, yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı tarihe kadar bu transferi bitirmek istiyor.İcardi'nin attığı ilk golün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha Arjantinli oyuncuyu besledi! Bu sezon İcardi'ye 4. kez asist yapan Kerem, Tangocu'dan ise 3 kez gol pası aldı.Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, dün galibiyetin ardından takımın sevincine katılmadı. Yaptığı bir pas hatası sonrası kendisine tepki gösteren Oliveira'ya sinirlenen Uruguaylı eldiven, 90 dakika biter bitmez kaptanlık bandını çıkarıp soyunma odasına gitti. Arkadaşlarının tribünlerle bütünleştiği kutlamaya katılmayan 36 yaşındaki file bekçisinin moralinin bozuk olduğu gözlendi.Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da İstanbul deplasmanı öncesi takıma 20 milyon TL ödeme yapılmıştı.Galatasaray moralli şekilde sahaya çıkarken,Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da taraftarlar havaya girdi. Sivasspor maçında Nef Stadyumu'nda yoğun kalabalık vardı. Tribünlerin tamamen dolu olduğu Aslantepe'de oyuncular 'şampiyon' tezahüratlarıyla karşılandı.Geçen hafta İstanbulspor maçında kaşı açılan ve 15 dikişle karşılaşmayı bitiren Nelsson dün de bandajla oynadı. Tecrübeli savunmacı, "Mükemmelim, sahada da görmüşsünüzdür. Daha öncekinden bile daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Biraz etkiledi sağ gözümü. Ama önümüzdeki maçta mükemmel olacağına inanıyorum. Şampiyonluk için son bir maçımız kaldı" dedi.Fenerbahçe'de adı transfer gündeminin ilk sırasına alınan Wilfried Zaha'nın menajerliğini yapan ağabeyi, hafta içinde Kadıköy'deydi. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden izleyen menajer Zaha dün de Galatasaray maçını Nef Stadyumu'nda takip etti.