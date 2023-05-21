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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Kasımpaşa 17’lik Yasin’le İstanbul’a korku saldı

Kasımpaşa 17’lik Yasin’le İstanbul’a korku saldı
Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, İstanbulspor'u 17 yaşındaki oyuncusu Yasin Özcan'ın 58. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve alt sırayı karıştırdı. Puanını 40'a çıkaran Kasımpaşa maç fazlasıyla 10. sıraya yükselip rahat bir nefes alırken, 35 puanda kalan İstanbulspor ise düşme korkusunu iyiden iyiye yaşamaya başladı. İstanbul gelecek hafta, G.Antep maçını oynamadan 3 puanı alacak. Sonrasında Ümraniye ve Adana Demir'le karşılaşacak. Kasımpaşa'ın kalan maçları ise Beşiktaş, Karagümrük ve Alanya.

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Kasımpaşa 17’lik Yasin’le İstanbul’a korku saldı
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