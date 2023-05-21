Kasımpaşa 17’lik Yasin’le İstanbul’a korku saldı

Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, İstanbulspor'u 17 yaşındaki oyuncusu Yasin Özcan'ın58. dakikada attığı golle 1-0 yendi vealt sırayı karıştırdı. Puanını 40'a çıkaran Kasımpaşa maç fazlasıyla 10. sıraya yükselip rahat bir nefes alırken, 35 puanda kalanİstanbulspor ise düşme korkusunuiyiden iyiye yaşamaya başladı. İstanbul gelecek hafta, G.Antep maçını oynamadan 3 puanı alacak. Sonrasında Ümraniye ve Adana Demir'le karşılaşacak. Kasımpaşa'ın kalan maçları ise Beşiktaş, Karagümrük ve Alanya.