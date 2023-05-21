‘Oyuncumuza yapılan rezillik ve iğrençliktir’

“Tüm futbol paydaşlarının tepkilerini koymalarını, başta F.Bahçe olmak üzere federasyondan da gereğinin yapılmasını bekliyoruz”
Trabzonspor Kulübü, Samet Akaydın'ın davranışının asla kabul edilemez olduğu belirtti. Açıklamada, "Futbolcumuza yapılan insanlıkdışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Samet'in dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet'e tüm futbolpaydaşlarının tepki koymasını baştaFenerbahçe olmak üzere TFF'den deivedikle gereğinin yapılmasınıbekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun değerlerini korumaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
'AYRIŞTIRICI, MANIPÜLATİF YAKLAŞIMI KINIYORUZ'
"Olayın, farklı görüntü açılarından oyuncunun üzerine tükürme ile alakası olmadığı 'gören her göz' tarafından açıkça anlaşılmaktadır"
Bordo-mavililerin tepkisi sonrasında bir açıklama da Fenerbahçe'den geldi: "Gündeme düşen video üzerinefutbolcumuz ile görüşmeyapılmış, kamera açısıüzerinden manipülasyonve aldatma olduğu kendisitarafından net bir şekildebelirtilmiştir. Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürme ile alakası olmadığı 'gören her göz' tarafından açıkça anlaşılmaktadır. Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor'un yaptığı, sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, ön yargılı yaklaşımı kınıyoruz."