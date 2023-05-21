‘Oyuncumuza yapılan rezillik ve iğrençliktir’

Trabzonspor Kulübü, Samet Akaydın'ın davranışının asla kabul edilemez olduğu belirtti. Açıklamada, "Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Samet'in dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir!Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun değerlerini korumaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi."Olayın, farklı görüntü açılarından oyuncunun üzerine tükürme ile alakası olmadığı 'gören her göz' tarafından açıkça anlaşılmaktadır"Bordo-mavililerin tepkisi sonrasında bir açıklama da Fenerbahçe'den geldi: "Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürme ile alakası olmadığı 'gören her göz' tarafından açıkça anlaşılmaktadır. Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor'un yaptığı, sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, ön yargılı yaklaşımı kınıyoruz."