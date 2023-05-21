Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Adana Demirspor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...

SONRAKİ 2 MAÇ İSTANBUL'DA

Adana deplasmanı aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezonki İstanbul dışı son deplasmanı olacak. Kalan 3 haftada bir haftayı BAY olarak geçecek olan siyah beyazlılar, diğer iki maçı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş 36'ncı haftayı BAY geçtikten sonra 37'nci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda oynarken, ligi sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçıyla bitirecek.