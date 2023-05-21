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Giriş Tarihi: 21.5.2023 17:58 Son Güncelleme: 21.5.2023 18:57

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Adana Demirspor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Adana Demirspor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına konuk oluyor. Saat 19.00’da başlayan mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Karşılaşmanın ilk 11’leri ve tüm detayları haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşıyor.Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile İlker Takpak yaparken Burak Pakkan dördüncü hakem oldu.

CANLI | Adana Demirspor 0-0 Beşiktaş

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff.

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Saiss, Omar, Masukau, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.

34 haftada bir maç fazlasıyla 71 puan toplayan Beşiktaş, averajla Fenerbahçe'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor. Biri hükmen olmak üzere ligdeki son 5 maçını kazanan siyah beyazlılar, Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak ve zirve takibini devam ettirmek istiyor.

SONRAKİ 2 MAÇ İSTANBUL'DA

Adana deplasmanı aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezonki İstanbul dışı son deplasmanı olacak. Kalan 3 haftada bir haftayı BAY olarak geçecek olan siyah beyazlılar, diğer iki maçı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş 36'ncı haftayı BAY geçtikten sonra 37'nci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda oynarken, ligi sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçıyla bitirecek.

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU BULUNUYOR

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Omar Colley, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 37'nci haftasındaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Adana Demirspor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...
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