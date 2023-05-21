Son dakika: İstanbul ekibi Ümraniyespor, Süper Lig’e veda etti!

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Malcuit ve 71'inci dakikada Milson kaydederken, Ümraniyespor'un tek sayısı ise 25'inci dakikada penaltıdan Umut Nayir kaydetti.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

18'inci dakikada Ankaragücü sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Beridze'nin ortasın ön direkte Malcuit'in kafa vuruşunda top uzak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

23'üncü dakikada Ümraniyesporlu Onur Ayık, Mujakic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

25'inci dakikada Umut Nayır, penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.

29'uncu dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Milson topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Mustafa Eser'den seken topu arka direkte müsait durumdaki Dokanovic'in önüne düştü. Bu oyuncu topu ağlara gönderse de hakem Mete Kalkavan öncesinde penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen Mete Kalkavan, topun Mustafa Eser'in omzuna çarpması nedeniyle penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi

54'üncü dakikada Ankaragücü etkili geldi. Orta alanda topla buluşan Beridze, savunma arkasına sarkan Sowe'u gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden sert vuruşunda kaleci Berke Özer gole izin vermedi.

69'uncu dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Topla buluşan Zahid, savunma arkasına sarkan Milson'u gördü. Milson topu kontrol ettikten, pasını sonra ceza sahası içerisine koşu yapan Kitsiou'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Berke Özer topu ayaklarıyla kurtardı.

71'inci dakikada Ankaragücü öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kitsiou ortasını yaptı. Topa iyi yükselen Sowe'un kafa vuruşunda kaleci Berke gole izin vermedi. Ceza sahası sol çaprazına açılan topu kontrol eden Arda Kızıldağ, pasını Milson'a aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

90+3'üncü dakikada Ümraniyespor beraberliğe yaklaştı. Sağ kanatta Popov'un ortasında Umut Nayir topu kontrol ettikten hemen sonra dönerek vurdu fakat top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.