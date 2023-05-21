Sürprize yer yok!

En yakın takipçisi Adana Demirspor’un güçlü ve zorlu bir rakip olduğunu hafta boyunca oyuncularına anlatan tecrübeli teknik adam, sahaya süreceği kadroda ezberi bozmayacak
Adana Demirspor-Beşiktaş verajla bir sıra üstündeki Fenerbahçe haftayı maçyapmadan 3 puanla kapatacağıiçin Beşiktaş'ın en yakıntakipçisi Adana Demirspor'laoynayacağı karşılaşma bir katdaha önem kazandı. Ligde 12 haftadır yenilmeyen (2'si hükmen 10G-2B) siyah-beyazlılar galibiyete kilitlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş, hafta boyunca oyuncularına son 6 maçını kazananrakiple ilgili bir dizi uyarılarda bulundu.
'YAKALANMAYALIM'
Ligin ilk yarısında 1-0 kazandıklarına, geçen yıl maçların 3-3 ve 1-1 bittiğine vurgu yapan Güneş, "Rakibimizbizi yakalamayı amaçlıyor ancakhedefimiz de üst basamağa çıkmak.Ligin sonu yaklaştı, hatadeğil özveri istiyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, Adana deplasmanında süreceği 11'de sürprize yer vermeyecek. Takımla idmanlara çıkmaya başlayan Ghezzal tam olarak hazır olmadığıiçin İstanbul'da bırakıldı.
PROFİLE UYMAYAN YERRY MİNA'YA RET
Menajerler yeni sezonda savunmaya sağ stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ı öneri yağmuruna tutuyor. Son olarak Everton'da forma giyenKolombiyalı stoper YerryMina ismi masaya kondu. Sözleşmesi gelecek ay bitmesine ve bonservissiz alınabilecekolmasına karşın aranan profil olmadığı için bu talep geri çevrildi.
ŞAMPİYONLUK İDDİASI BİTTİ!
Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde müthiş bir ivme yakalarken, şampiyonluk hedefi için de umutlanmıştı. Ancak dün Galatasaray'ın Sivas'ı 2-0 yenmesiyle siyahbeyazlıların matematiksel olarak böyle bir şansı kalmadı. Beşiktaş artık ikincilik mücadelesi verecek. Adana maçı sonrası bay geçecek Kartal,Kasımpaşa (d) ve Konyaile karşılaşacak.