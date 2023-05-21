Sürprize yer yok!

verajla bir sıra üstündekiBeşiktaş'ınLigde 12 haftadır yenilmeyensiyah-beyazlılar galibiyete kilitlendi. Teknik Direktör Şenol Güneş, hafta boyunca oyuncularınaLigin ilk yarısında 1-0 kazandıklarına, geçen yıl maçların 3-3 ve 1-1 bittiğine vurgu yapan Güneş,ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, Adana deplasmanında süreceği 11'de sürprize yer vermeyecek. Takımla idmanlara çıkmaya başlayanMenajerler yeni sezonda savunmaya sağ stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ı öneri yağmuruna tutuyor. Son olarakismi masaya kondu. Sözleşmesi gelecek ay bitmesine vearanan profil olmadığı için bu talep geri çevrildi.Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde müthiş bir ivme yakalarken, şampiyonluk hedefi için de umutlanmıştı. Ancak dün Galatasaray'ın Sivas'ı 2-0 yenmesiyle siyahbeyazlıların matematiksel olarak böyle bir şansı kalmadı. Beşiktaş artık ikincilik mücadelesi verecek. Adana maçı sonrası