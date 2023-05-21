Tarihe geçmek istiyorum

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı. Buruk, şunları söyledi: "Bu, konsantrasyonumuzu ve takım savunmamızın başarısını gösteriyor. Muhteşem taraftarımızla beraber oyuncularımız da kenetlendi. 'Mayıslar bizimdir' sloganımızı gösterdik.Ankaragücü zor bir deplasman. Kazanmak için sahaya çıkacağız,Futbolcuyken çok fazla kupa sevinci tattım. Şimdi de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayarak Galatasaray tarihine geçmek istiyorum.