Tarihe geçmek istiyorum

Okan Buruk: “F.Bahçe’ye karşı 5 puan ve ikili averaj avantajımız var. G.Saray’da çok kupa kazandım. Hoca olarak da şampiyonluk yaşayıp tarihe geçmeyi hedefliyorum”
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı. Buruk, şunları söyledi: "Son 3maçta gol yemedik. Bu, konsantrasyonumuzu ve takım savunmamızın başarısını gösteriyor. Muhteşem taraftarımızla beraber oyuncularımız da kenetlendi. 'Mayıslar bizimdir' sloganımızı gösterdik. F.Bahçe'ye karşı 5 puan ve ikiliaveraj avantajımız var. Ankaragücü zor bir deplasman. Kazanmak için sahaya çıkacağız, şampiyonluklailgili başka bir matematik hesabımızyok. Futbolcuyken çok fazla kupa sevinci tattım. Şimdi de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayarak Galatasaray tarihine geçmek istiyorum. İcardi, bizimle çok mutlu. Galatasaray ilebağı çok yüksek. Muslera'nın da gelecek sezonkadroda bizimle olmasını istiyoruz."