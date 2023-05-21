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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Tarihe geçmek istiyorum

Tarihe geçmek istiyorum

Okan Buruk: “F.Bahçe’ye karşı 5 puan ve ikili averaj avantajımız var. G.Saray’da çok kupa kazandım. Hoca olarak da şampiyonluk yaşayıp tarihe geçmeyi hedefliyorum”

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı. Buruk, şunları söyledi: "Son 3 maçta gol yemedik. Bu, konsantrasyonumuzu ve takım savunmamızın başarısını gösteriyor. Muhteşem taraftarımızla beraber oyuncularımız da kenetlendi. 'Mayıslar bizimdir' sloganımızı gösterdik. F.Bahçe'ye karşı 5 puan ve ikili averaj avantajımız var. Ankaragücü zor bir deplasman. Kazanmak için sahaya çıkacağız, şampiyonlukla ilgili başka bir matematik hesabımız yok. Futbolcuyken çok fazla kupa sevinci tattım. Şimdi de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayarak Galatasaray tarihine geçmek istiyorum. İcardi, bizimle çok mutlu. Galatasaray ile bağı çok yüksek. Muslera'nın da gelecek sezon kadroda bizimle olmasını istiyoruz."

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