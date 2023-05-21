Yusuf Yazıcı Rusya yolcusu

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nındiyerek F.Bahçe maçının kadrosuna almadığı Yusuf Yazıcı, kiralık olarak formasını giydiği bordo-mavili takımla sezon sonunda yollarını ayıracak. Tecrübeli futbolcunun, 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesinin devam ettiği Fransa'nın Lille takımına dönmeyeceği, yine bir dönem kiralık olarak formasını giydiği CSKA Moskova ile masaya oturacağı öğrenildi.3-1 kaybedilen F.Bahçe maçında sahaya 3-5-2 dizilişi ile çıktığı için eleştirilen Bjelica, sistemi değiştiriyor. Hırvat çalıştırıcının, Karagümrük karşılaşmasında Eren Elmalı'nın da yokluğunda 4'lü savunma kurgusuna dönüş yapacağı öğrenildi. Bjelica'nın hücum hattında ise Trezeguet ile Edin Visca'yı birlikte oynatması bekleniyor.Cezası nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Bakasetas, Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini alacak. Teknik ekibin, sahaya dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen Yunan futbolcuyu ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi.