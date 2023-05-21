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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Yusuf Yazıcı Rusya yolcusu

YUNUS EMRE SEL
Yusuf Yazıcı Rusya yolcusu

Trabzonspor’la kiralık sözleşmesi yakında bitecek olan yıldız futbolcunun daha önce de formasını giydiği CSKA Moskova’ya transfer olacağı öğrenildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın "İyi çalışanları tercih ettim" diyerek F.Bahçe maçının kadrosuna almadığı Yusuf Yazıcı, kiralık olarak formasını giydiği bordo-mavili takımla sezon sonunda yollarını ayıracak. Tecrübeli futbolcunun, 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesinin devam ettiği Fransa'nın Lille takımına dönmeyeceği, yine bir dönem kiralık olarak formasını giydiği CSKA Moskova ile masaya oturacağı öğrenildi.

4'LÜ KURGUYA DÖNÜŞ
3-1 kaybedilen F.Bahçe maçında sahaya 3-5-2 dizilişi ile çıktığı için eleştirilen Bjelica, sistemi değiştiriyor. Hırvat çalıştırıcının, Karagümrük karşılaşmasında Eren Elmalı'nın da yokluğunda 4'lü savunma kurgusuna dönüş yapacağı öğrenildi. Bjelica'nın hücum hattında ise Trezeguet ile Edin Visca'yı birlikte oynatması bekleniyor.

BAKASETAS SABIRSIZ
Cezası nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Bakasetas, Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini alacak. Teknik ekibin, sahaya dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen Yunan futbolcuyu ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi.

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Yusuf Yazıcı Rusya yolcusu
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