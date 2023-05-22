A.Gücü umutlandı Ümraniye düştü!

Düşme hattını ilgilendiren maçta. Başkent ekibi 18'de Malcuit'in golüyle öne geçti: 0-1. 26'da Umut penaltıdan cevap verdi: 1-1., penaltıyı iptal etti. Gol de sayılmadı. A.Gücü,paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertlilerde, Milson 71'de galibiyeti getirdi: 1-2.ALT sıralardan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ile Medipol Başakşehir'in mücadelesinde puanlar paylaşıldı: 0-0. Kora kor geçen mücadelede iki takım da karşılıklı ataklardan bir sonuç alamadı. Akdeniz ekibi puanını 38 yapıp yerinde sayarken, turuncu- lacivertliler de puanını 53'e yükseltti. Antalyaspor, böylelikle son 10 yılda Başakşehir'i sahasında mağlup edememe hasretini dindiremediTFF, 2023-24 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı. Süper Lig: A.Demir, Konya, Beşiktaş, Alanya, Sivas, F.Bahçe, G.Saray, İstanbul, Başakşehir, Kasımpaşa, Trabzon, 1. Lig: Göztepe, Kadınlar Ligi: ALG, Fomget, Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Trabzon. Ulusal Lisans alanlar: 1. Lig: Keçiören, Bodrum, Ç.Rize, Manisa, Samsun, 2. Lig: 24Erzincan ve Kırklareli. Kalan 55 kulübe ek süre verildi.