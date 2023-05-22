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Giriş Tarihi: 22.5.2023

A.Gücü umutlandı Ümraniye düştü!

A.Gücü umutlandı Ümraniye düştü!
Düşme hattını ilgilendiren maçta Ümraniyespor, sahasında Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek bitime 3 hafta kala Süper Lig'e veda etti. Başkent ekibi 18'de Malcuit'in golüyle öne geçti: 0-1. 26'da Umut penaltıdan cevap verdi: 1-1. 29'da A.Gücü, Djokanovic ile golü buldu ancak hakem Mete Kalkavan, öncesinde düdük çalıp Mustafa Eser'in topa elle temas ettiğini belirtip beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip, penaltıyı iptal etti. Gol de sayılmadı. A.Gücü, 'Rezalet!!!' paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertlilerde, Milson 71'de galibiyeti getirdi: 1-2. A.Gücü puanını 39 yapıp kalan haftalar için umudunu korudu.

ANTALYA ÖZLEMİ BİTİREMEDİ
ALT sıralardan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ile Medipol Başakşehir'in mücadelesinde puanlar paylaşıldı: 0-0. Kora kor geçen mücadelede iki takım da karşılıklı ataklardan bir sonuç alamadı. Akdeniz ekibi puanını 38 yapıp yerinde sayarken, turuncu- lacivertliler de puanını 53'e yükseltti. Antalyaspor, böylelikle son 10 yılda Başakşehir'i sahasında mağlup edememe hasretini dindiremedi

18 TAKIMA LİSANS
TFF, 2023-24 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı. Süper Lig: A.Demir, Konya, Beşiktaş, Alanya, Sivas, F.Bahçe, G.Saray, İstanbul, Başakşehir, Kasımpaşa, Trabzon, 1. Lig: Göztepe, Kadınlar Ligi: ALG, Fomget, Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Trabzon. Ulusal Lisans alanlar: 1. Lig: Keçiören, Bodrum, Ç.Rize, Manisa, Samsun, 2. Lig: 24Erzincan ve Kırklareli. Kalan 55 kulübe ek süre verildi.

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A.Gücü umutlandı Ümraniye düştü!
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