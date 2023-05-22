Çaykur Rizespor süper oldu

Spor Toto 1. Lig'de sezon dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, haftalar önce şampiyonluğu garantileyen Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Çaykur Rizespor oldu.Taraftarı önünde oynadığı tansiyonu yüksek karşılaşmada ihtiyacı olan 1 puanı alan Atmacalar'da 90 dakika sonunda büyük sevinç yaşandı.Bayraklar ve şampiyonluk şarkılarıyla eğlenen mavi-yeşilliler, sahada horon teptiler.35 puanla lige vedaeden İzmir temsilcisi, geleceksezon 2. Lig'de mücadele edecek.Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Çaykur Rizespor için bir tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig'e yükselenŞehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yakaladıkları başarının çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Zor oldu ama başardık. Böyle olacağını da biliyorduk.O krizlerde yanımda olan yöneticilerime teşekkür ediyorum. Bu kaosları kendi lehimize çevirdik ve Rize'yi, ait olduğu lige çıkardık."Süper Lig için son haftaya kadar iddiasını sürdüren Pendikspor, dün Manisa FK'yı 5-1 mağlup etti ancak Rize'nin 1 puan almasıyla üçüncü sırada kaldı. Thuram, Regattin (pen), Aosman (2), Kappel'in golleriyle kazanan İstanbul ekibi, doğrudan play-off finaline kaldı ve rakibini beklemeye başladı.