Çaykur Rizespor süper oldu

Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, sezonu 68 puanla ikinci tamamlayarak Samsunspor’un ardından bir üst lige çıktı. İzmir temsilcisi ise TFF 2. Lig’e düştü
Spor Toto 1. Lig'de sezon dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, haftalar önce şampiyonluğu garantileyen Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Çaykur Rizespor oldu. 3 haftadırertelediği çıkış biletini dün sahasındaAltınordu ile golsüz beraberekalarak alan Karadeniz ekibi,puanını 68 yaparak 1 sezon aradansonra Süper Lig'e geri döndü. Taraftarı önünde oynadığı tansiyonu yüksek karşılaşmada ihtiyacı olan 1 puanı alan Atmacalar'da 90 dakika sonunda büyük sevinç yaşandı. Bitiş düdüğününardından sahaya girentaraftarlar, futbolcularlaSüper Lig'e çıkışı kutladılar. Bayraklar ve şampiyonluk şarkılarıyla eğlenen mavi-yeşilliler, sahada horon teptiler.
KÜME DÜŞENLER: DENIZLI VE ALTINORDU
Çaykur Didi Stadı'nda aradığıgolü bulamayan ve 31. dakikadaKürşad Sürmeli'nin atılmasıyla10 kişi kalan Altınordu ise Denizlispor'unardından küme düşen2. takım oldu. 35 puanla lige vedaeden İzmir temsilcisi, geleceksezon 2. Lig'de mücadele edecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Çaykur Rizespor için bir tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen ÇaykurRizespor'u, taraftarını ve tümRizespor camiasını tebrik ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
'KAOSLARI LEHİMİZE ÇEVİRDİK' Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yakaladıkları başarının çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Zor oldu ama başardık. Böyle olacağını da biliyorduk. Bazen büyükkrizler, kaoslar yaşandı. O krizlerde yanımda olan yöneticilerime teşekkür ediyorum. Bu kaosları kendi lehimize çevirdik ve Rize'yi, ait olduğu lige çıkardık."
PENDİKSPOR FİNALE KALDI
Süper Lig için son haftaya kadar iddiasını sürdüren Pendikspor, dün Manisa FK'yı 5-1 mağlup etti ancak Rize'nin 1 puan almasıyla üçüncü sırada kaldı. Thuram, Regattin (pen), Aosman (2), Kappel'in golleriyle kazanan İstanbul ekibi, doğrudan play-off finaline kaldı ve rakibini beklemeye başladı.