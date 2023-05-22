Dursun Özbek’ten oyunculara prim müjdesi!

Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da şampiyonluk havasına girildi. Başkan Dursun Özbek, 90 dakikanın ardından teknik direktörü Okan Buruk ve takımı tebrik etmek için soyunma odasına indi. Başkan Özbek'i gören yerli oyuncular, hep bir ağızdan "Büyük Başkan" tezahüratını başlatırken yabancılar da Özbek lehine tempo tuttu.





'BEN SİZLERE İNANDIM'

"Sizlere hep inandım. Şampiyon olacaksınız" diye seslenen Dursun Özbek, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında olduğu gibi Sivasspor galibiyetine de prim verileceğini açıkladı. Bu sözler üzerine soyunma odasında coşku tavan yaptı ve "oley oley oley oley şampiyon Cimbombom" tezahüratı yükseldi. Hafta içinde oyunculara 400'er bin TL ödeme yapılacak ve Ankaragücü deplasmanı için rekor prim (1 milyon TL) açıklanacak.