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Giriş Tarihi: 22.5.2023 08:54 Son Güncelleme: 22.5.2023 09:04

Gol makinesi Vincent Aboubakar

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gol makinesi Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar, forma giydiği son 10 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Sadece Trabzon karşılaşmasını boş geçti.

Beşiktaş'la çıktığı ilk 4 maçta fileleri havalandıramadığı için eleştirilere maruz kalan Vincent Aboubakar, sonrasında ise adeta coştu. Kamerunlu forvet, forma giydiği son 10 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırırken sadece 0-0 son eren Trabzonspor karşılaşmasını boş geçti. Siyahbeyazlı takım, yıldız futbolcunun skora katkı yaptığı 9 maçta hiç kayıp yaşamadı ve 27 puanı hanesine yazdırdı. Aboubakar'ın 1 de asisti bulunuyor.



ÇİN YAĞI FURYASINA KATILDI
Geçtiğimiz günlerde Real Madridli futbolcularla gündeme gelen Çin yağı kullanımı sahalarda yaygınlaşmaya başladı. Dün Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar da bu furyaya katıldı. Deneyimli futbolcu, ikinci devreye çıkarken formasının göğsüne bu merhemi sürdü. Çin yağının içinde bulunan okaliptüs ve nanenin etkisiyle oksijenin akciğerlere ulaşmasına yardımcı olduğu ve kaseklem ağrılarını azalttığı belirtildi.

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Gol makinesi Vincent Aboubakar
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