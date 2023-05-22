Mauro Icardi’nin aklındaki dev soru!

Galatasaray'ı şampiyonluğa çok yaklaştıran Mauro İcardi 3 haftadır tek başına skor yükünü çekiyor. Başakşehir ve İstanbulspor'un ardından Sivasspor'u da boş geçmeyen İcardi 24 resmi maçta 20 gol-8 asiste ulaştı. Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Arjantinli forvet için sarı-kırmızılı kulüp girişimlere başladı. İcardi, kulüpteki geleceği hakkında yapılan ilk görüşmede para konuşmadı ve "Projeyi görmek istiyorum" diyerek yeni sezon planlamasını sordu. Şampiyonlar Ligi vitrinine dönmeyi hedefleyen yıldız oyuncu, Galatasaray'ın iddialı bir kadro kurup kurmayacağını merak ediyor. PSG'nin İcardi için 8-10 milyon Euro bonservis beklentisinde olduğu öğrenildi.

'LİG BİTTİ, SIRA AVRUPA'DA'

2. Başkan Metin Öztürk "Artık iş bitti" diyerek Ankaragücü karşılaşmasını beklediklerini söyledi. Öztürk, "Ankara'da şampiyonluğu ilan edeceğiz. Artık gelecek sezona bakalım. Dursun Özbek başkan liderliğinde Galatasaray, Avrupa'da kupa ya da final görecek. Bu hayal değil, gerçek" diyerek de yeni hedefi Avrupa olarak gösterdi.



TAKIMA İZİN JESTİ

Ankaragücü'nü (30 Mayıs Salı) yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da oyunculara Okan Buruk tarafından iki gün izin verildi. Salı akşamı Florya'da toplanacak sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlayacak. Cezalı Zaniolo dışında eksik bulunmuyor.





ATOM KARINCA'YA VİZE YOK!

Son 3 maçta girdiği 41 ikili mücadelenin 34'ünü kazanan Lucas Torreira, Galatasaray'ın en formda ismi olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı camia da 27 yaşındaki oyuncuyu takdir ediyor. Tribünlere 'Atom Karınca' pankartı asılırken, resmi siteden Uruguaylı ön liberonun fotoğrafı paylaşıldı ve "Endişeye mahal yok" mesajı yazıldı. Torreira'ya sezon sonunda İtalya'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılırken, yönetim ise astronomik bir rakam masaya gelmedikçe başarılı futbolcuyu satmayı düşünmüyor.