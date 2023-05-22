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Giriş Tarihi: 22.5.2023 22:44

Nenad Bjelica: Hak edilmiş bir galibiyet oldu

AA
Nenad Bjelica: Hak edilmiş bir galibiyet oldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hırvat teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından gayet iyi bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Hak edilmiş bir galibiyet oldu. Takımımı ve taraftarlarımı tebrik etmek istiyorum, teşekkür ediyorum. Aynı futbolu oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gelecek maçlarda farklı sistemlerde de oynayabileceklerini ifade eden Bjelica, "Bir deneme sürecindeyiz. Farklı sistem, oyuncular deneyerek nelerden daha iyi çıkarım sağlayabiliriz, bunun arayışındayız. Önümüzdeki sene çekici bir futbol olacak. Az gol yiyen, çok gol atan iyi bir futbol oynamaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ise kötü bir şekilde maçı kaybettiklerini dile getirerek, "Böyle oynarsanız maçları kaybedersiniz. Çok açık verdik. Hediye ettiğimiz goller oldu. Ligin bitmediğini anlayamadık. Bunu anlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Nenad Bjelica: Hak edilmiş bir galibiyet oldu
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